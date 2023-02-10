Robin van Persie'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor.



Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajında bulundu.



Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Robin van Persie, bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ