Robin van Persie'den depremzedelere destek

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen insanlara mesaj gönderdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Robin van Persie'den depremzedelere destek
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10 Şubat 2023 12:09
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajında bulundu.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Robin van Persie, bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

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