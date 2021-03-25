Robin Quaison, Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu!

Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Mainz forması giyen İsveçli oyuncu Robin Quaison, iki takım hakkında bilgi aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Robin Quaison, Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu!
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25 Mart 2021 12:22
Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen İsveçli oyuncu Robin Quaison'un adı transferde Süper Lig'in devleri ile anılıyor.

Mainz'li futbolcu Robin Quaison, Trabzonspor ve Galatasaray hakkında milli takımdan arkadaşı Erkan Zengin'den bilgi aldı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un takibe aldığı Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu. Erkan Zengin de oyuncuya iki takım için olumlu referans verdi.

27 yaşındaki forvet arkası bu sezon Bundesliga'da 22 maçta 3 gol 2 asist yaptı. Quaison, İsveç A Milli Takımı forması altında ise 8 gole imza attı





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