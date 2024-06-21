Robin Le Normand: 'Eksiksiz oynadık'

Avrupa Şampiyonası B Grubu 2. maçında İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya'da yıldız oyuncu Robin Le Normand karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Eksiksiz bir performans gösterdiklerini söyleyen Le Normand şu ifadeleri kullandı:



"Yeteneğimiz var ve güzel şeyler olacak. İtalya'nın bizim için işleri zorlaştırdığı karmaşık bir maçtı. Bazı şeyleri ayarlamamız gerekti ama tüm oyuncularda çok büyük bir bağlılık vardı. Birçok gol şansı yarattık ve bazen gol atamadığınızda bunun bedelini ödersiniz ama bu sefer öyle olmadı. Topa sahip olduğumuz ve iyi geçişler yaptığımız, eksiksiz bir oyun oynadık."



