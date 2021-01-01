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Robertson, Russ'a olan eleştiriler için: "Tek başına şampiyon olunmaz!"

NBA efsanesi Oscar Robertson, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'a yönelik eleştirilerin doğru olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Oscar Robertson, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'a yönelik eleştirilerin doğru olmadığını açıkladı.

New York Times'tan Marc Stein ile geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda Robertson, Westbrook'un oyunuyla ve şampiyonluk kazanamamış olmasıyla ilgili eleştirileri kabul etmediğini ve şampiyonlukların oyuncular tarafından değil takımlar tarafından kazanıldığını açıkladı:

"Bazı spor yazarlarının onu şampiyonluk kazanamadığı için eleştirmesinin saçma olduğunu düşünüyorum. Oyuncular tek başlarına şampiyonluk kazanmazlar. İyi bir yönetime sahip olmanız ve doğru oyuncu grubuyla bir araya gelmeniz gerekiyor.

Brooklyn'e bakın. Bunu yıllar önce kim yapabilirdi ki? İşler nasıl değişti görüyorsunuz. Görünüşe göre basketbolda bugünün olayı, oyuncuların bir araya gelerek 'Hadi bu takımda beraber oynayıp kazanalım' demeleri. Yıllar önce bunu aklınızdan bile geçirmezdiniz."

Westbrook, bu sezon Robertson'ın kariyer triple-double rekorunu kırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.


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