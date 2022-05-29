Robertson: 'Maçı nasıl kazanacaklarını biliyorlar'

Liverpool'un başarılı sol beki Andrew Robertson, Real Madrid'e kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Robertson maç sonu açıklamasında "Harap durumdayız. Finale çıkıp kazanamayınca böyle oluyor. Dürüst olmak gerekirse; ikinci yarı daha iyi oynayabilirdik. İyi başlamadık ve Real Madrid kontrolü aldı. Onlar tecrübeli bir takım ve öne geçince maçı nasıl kazanacaklarını biliyorlar. Bunu gösterdiler." sözlerini kullandı.





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