Robertson: 'Maçı nasıl kazanacaklarını biliyorlar'

Liverpool'un başarılı sol beki Andrew Robertson, Real Madrid'e kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Robertson maç sonu açıklamasında "Harap durumdayız. Finale çıkıp kazanamayınca böyle oluyor. Dürüst olmak gerekirse; ikinci yarı daha iyi oynayabilirdik. İyi başlamadık ve Real Madrid kontrolü aldı. Onlar tecrübeli bir takım ve öne geçince maçı nasıl kazanacaklarını biliyorlar. Bunu gösterdiler." sözlerini kullandı.
Robertson maç sonu açıklamasında "Harap durumdayız. Finale çıkıp kazanamayınca böyle oluyor. Dürüst olmak gerekirse; ikinci yarı daha iyi oynayabilirdik. İyi başlamadık ve Real Madrid kontrolü aldı. Onlar tecrübeli bir takım ve öne geçince maçı nasıl kazanacaklarını biliyorlar. Bunu gösterdiler." sözlerini kullandı.
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