Robertson, LeBron'a yapılan "çifte standartlı" eleştirilere karşı çıktı!

Hall of Fame oyuncu Oscar Robertson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Miami Heat'te "Büyük Üçlü" kurmuş olmasıyla ilgili yapılan eleştirilerdeki çifte standarda değindi.



1960'larda NBA, bir oyuncuyu ömür boyu tek takıma bağlı tutma hakkına sahipti. Lig daha sonra, finansal amaçlarla büyük takasların ve imzaların yapılmasına izin vermişti.



Oscar, yakın zamanda katıldığı bir podcastte, lige karşı duruşuyla 'Oscar Robertson Kuralı'nın çıkmasının, iş dünyasının kapılarını nasıl açtığını ve serbest oyuncu döneminden keyif alan oyunculara karşı çıkmış olan ligin, daha sonra bu kural gevşemesinden nasıl yararlandığını detaylandırdı:



"Yıllar önce Boston, Kevin Garnett ve Ray Allen'ı almıştı. Bu David Stern'ün anlaşmasıydı ve NBA'den buna izin çıkmıştı. Her şey yolundaydı ve kimse bunun hakkında bir şey söylememişti.



Ama LeBron Miami'ye gittiğinde, herkes 'Nasıl yaparsın bunu?' olmuştu. Dürüst olalım… Boston'da üç oyuncu bir araya geldiğinde, Kawhi Leonard ile Paul George'un Clippers'a gitmesi gibi örtbas edebilmişlerdi..."



"OYUNU GLOBAL YAPAN ŞEY BUYDU!"



'Oscar Robertson Kuralı', NBA'deki oyuncu sözleşmelerinde (bir oyuncuyu ömür boyu tek takıma bağlayan) "opsiyon" veya "yedek" maddelerini ortadan kaldırmış ve böylece NBA'de sınırsız serbest oyunculuğa doğru ilk adım atılmıştı.



"Bu kadar saf ve aptal olmayın... Basketbolcuları süperstarlar haline getiren, oyunu bir ABD sporu olmaktan uluslararası bir spor olmaya dönüştüren şey buydu. Bir fark yarattı ve daha fazla para kazandılar. Clippers daha sonra 2 milyar dolara satılmıştı."



