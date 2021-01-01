Robertson: "Giannis'i yalnızca Davis savunabilir!"

Milwaukee Bucks efsanesi Oscar Robertson, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in, Giannis Antetokounmpo'yu savunabilecek tek oyuncu olduğunu söyledi.



Tüm NBA'de savunması en zor oyunculardan biri olan Giannis hakkında Robertson, kendisini sadece Davis'in savunabileceğini açıkladı.



Robertson, NBA SiriusXM Radio'da şu açıklamaları yaptı:



"Şampiyonluk, Giannis'in elinden kaçmadığı için çok mutluyum. Aradaki fark iki ya da üç sayıya indiğinde, topu ona vermeye devam ettiler ve o da gereğini yaptı. Uzun zamandır daha önce görmediğim bir şekilde 12-13 basket buldu. Bunu yapabiliyorsa, onu kim durdurabilir bilmiyorum. Giannis'i savunma konusunda iyi bir şansa sahip olduğunu düşündüğüm tek kişi, Lakers'tan AD. Başka hiç kimse yok!"



Antetokounmpo, Final serisinde maç başına %61.8 şut isabetiyle 35.2 sayı ve 13.2 sayı ortalamaları tutturmuştu.



