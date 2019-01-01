Roberts: "NBA'deki oyuncuların sezonla ilgili kesinliğe ihtiyaçları var"

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA) genel menajeri Michele Roberts, oyuncuların 2019-20 sezonunu gerçekten oynamak ve sona erdirmek istediklerine dair baskın tutumunu koruduğunu açıkladı.



Roberts, "Zamanı geldi. İki buçuk aydır 'Ya şu olursa?' diye geçti. Oyuncularımın belli bir kesinliğe ulaşmaya ihtiyaçları var. Bence herkesin var." şeklinde konuştu.



Roberts, NBA'in oyuncuların fikirlerini etkili bir şekilde ölçmek için, olası bir sezonu yeniden başlatma hakkında bilgi vermeye devam edeceğini umduğunu da sözlerine ekledi:



"Fikri artık ortaya çıkaralım, çünkü adamlarımızın bilmesi gerekiyor. Kesinlik iyi olur. Ama oyuncular gerçekten oynamak istiyor."



BİRÇOK SÜPERSTAR, SEZONA DÖNMEK İSTİYOR



NBA, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2019-20 sezonunun geri kalanına Orlando'daki Walt Disney World Resort'ta ev sahipliği yapma hakkında "keşif görüşmelerine" başladığını duyurmuştu. Ligin ek normal sezon maçları oynamayı mı, yoksa doğrudan playofflara mı devam etmeyi planladığı üzerine belirsizlik devam ediyor.



ESPN'den Ramona Shelburne, Roberts'ın önümüzdeki hafta boyunca 30 takımın tüm oyuncularıyla potansiyel bir sezona dönüş hakkında daha ayrıntılı bilgi vermeyi planladığını söyledi.



Oyunun en büyük isimlerinden bazıları bu arzuyu örnekliyor gibi görünüyor. Mayıs ayının başlarında yapılan bir konferans görüşmesi sırasında Chris Paul, LeBron James, Stephen Curry ve Giannis Antetokounmpo, 11 Mart'ta askıya alınan sezonu geri döndürmek istediklerini kabul eden dokuz süperstar arasındaydı.



