Roberts: "Maaşların kesilmesi konusunda, NBA ile anlaşmadık!"

NBPA (Oyuncular Sendikası) genel müdürü Michele Roberts, sendikanın NBA ile, aşı olmamış oyuncuların maç kaçıracaklarından ötürü maaşlarından kesileceği konusunda anlaştıklarına dair haberleri yalanladı.



Roberts, maaşların kesilmesi konusu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Buna bakacağız. Aşı olmama durumu nedeniyle oynayamayan bir oyuncuya maaş ödenmeyeceği konusunda anlaştığımıza dair haberler çıkmıştı. Böyle bir şey yok. Lig bunu yapabileceğini söylüyor. O noktaya gelirsek, göreceğiz."



"BİR OYUNCU, AŞISIZ DİYE CEZA ALMAMALI"



Roberts, ligin bir oyuncuyu aşılanmamış olması sebebiyle cezalandırmaması gerektiğini söyledi:



"Bizim bu konudaki duruşumuz, olumsuz. Ligin bu konudaki duruşu, toplu iş sözleşmesi buna izin verdiği için, bizle anlaşmaya ihtiyaç duymadıkları üzerine. Tartışmalı bir durum. Göreceğiz.



İmkansız demiyorum ama üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu söylüyorum. Şu anda, protokolleri çiğneyen bir oyuncuya para cezası kesilebileceği konusunda anlaşmaya varmış durumdayız.



Ancak sırf aşı olmadığı için bir oyuncuya herhangi bir ceza uygulanmamalıdır, çünkü aşı bir zorunluluk değil."



NBA oyuncularının yüzde 100'ünün aşılandığını görmek istediğini yineleyen Roberts, aşılanmamış oyuncu sayısının önümüzdeki birkaç hafta içinde "12 civarına düşeceğine" inandığını sözlerine ekledi.



Sendika, zorunlu aşılamaya karşı olsa da, San Francisco ve New York City şehirleri, iç mekan toplantıları için en az bir dozu zorunlu kılıyor. Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, bu protokoller nedeniyle kaçırdığı her iç saha maçı için yaklaşık 383.000 dolar kayba uğraması riski bulunuyor.



