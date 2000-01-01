Roberts: "Las Vegas planı, bana hapis gibi geliyor"

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA) genel menajeri Michele Roberts, NBA'in sezona devam etmesi ile ilgili endişelerini açıkladı.



NBA, 2019-20 sezonunun geri kalanında ne yapılacağına dair bir güncelleme yapmak için ezici bir baskı ile karşı karşıya kaldı. NBA çevresindeki bazı insanlar sezona geri dönmek için istekliyken, bazı menajerler ve yöneticiler hayal kırıklıklarından payını aldı ve hatta sezonun iptali için zorladılar.



İlk başta, lig Las Vegas'ta oynamak için potansiyel bir "balon" planı bulmuştu ve oyuncuların sezonu bitirmelerine yardımcı olmak için çeşitli otellerde karantinaya alınmasını istemişti.



"İZOLASYON SONRASI POZİTİF ÇIKAN OLURSA, NE YAPACAĞIZ?"



Roberts, bu fikrin, umut verici olsa da, bazı şüphelerle karşılandığını belirtti:



"Bu fikir ilk kez ortaya atıldığında, bir miktar şaşkınlık vardı. Otel çevresinde koruma görevlileri mi tutacağız? Bu bana biraz hapis gibi geliyor."



Sonra, oyunculardan endişe geldi:



"Sonra da, oyuncular 'Eh, o kadar uzun süre ailemden uzak olmak buna değer mi bilmiyorum.' dediler. Tüm bunları diyelim ki yaptık ve 28 günlük izolasyondan sonra bir veya iki veya 10 oyuncu pozitif test sonucu aldı, o zaman ne olacak? İptal edecek miyiz?"



Roberts, bunun artık virüsü aşmanın bir yolu olmadığını, onunla yaşamak için bir yol olduğunu kabul etmekte gecikmedi:



"Bu, virüslü bir dünya. Ve virüs ile bir dünyada çalışmak, oynamak ve yaşamak için bir yol bulmalıyız. Şimdi sorular, 'Tekrar oynayacak mıyız?'dan, 'Oynarsak nasıl riskler bizi bekliyor?' şekline evrilmiş durumda."



TESİSLERİN AÇILMASI, KUTUPLAŞMAYA SEBEP OLDU



NBA, oyuncuların spor salonlarını veya yakındaki diğer yerleri kullanmasını önlemek için bir önlem uyguladıktan sonra, antrenman tesislerinin son zamanlarda yeniden açılması, bir miktar kutuplaşmaya neden olmuştu.



Bir Batı Konferansı genel menajeri, şunları söyledi:



"Oyuncular diyor ki, 'Bütün bu protokolleri uygulamak zorunda kalmadan, lise spor salonlarında veya şu anda kullandığım başka yerlerde yaptıklarımı yapabilirim. Ve sadece bir saatliğine de değil, istediğim kadar çalışabilirim.'"



Bir Batı Konferansı oyuncusu ise şunları söyledi:



"Bazı çocuklar bölgeden ayrılacak, bazıları ise bölgede olacak ve oraya gitmeyecek. Ve bazıları onu kullanmayı seçecek."



NBA, en iyi eylemin ne olduğu konusunda oldukça bölünmüş durumda. Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers gibi takımlar, sezonun ilk etabındaki çabalarının boşa gitmemesi için sezona devam etmek isterken, alt sıralarda yer alan takımlar, playoff maçı oynamayacakları için bu konuda fazla efor sarfetmiyorlar.



