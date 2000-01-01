Roberts: "İlla ki bir oyuncu KOVID-19 pozitif olacak"

NBPA genel menajeri Michele Roberts, oyuncuları Orlando'da KOVID-19'dan tamamen korumanın bir yolu olmadığını itiraf etti.



Roberts, 2019-20 NBA sezonunun Orlando'daki Walt Disney World'de devam edeceğinden ötürü heyecan duymasına rağmen, oyuncuları Central Florida'daki KOVID-19'dan tamamen korumanın bir yolu olmadığını belirtti.



Roberts, şu ifadeleri kullandı:



"Bu eyleme girerken, düşünce yapınızın bu şekilde olması gerekiyor. Bir oyuncu illa ki pozitif test sonucu alacak. Artık 'olursa' diye bir şey yok, 'ne zaman olacak?' şeklinde düşünmemiz gerekiyor ve bu 'ne zaman' etkisini hafifletmek için ne yapabileceğimizi değerlendirmeliyiz. Bu gerçekleştiğinde, eğer başarılı olmazsam, hangi tedavinin bana uygun olduğunu, gerçek anlamda hasta olma şansımın ne olduğunu ve bir enfeksiyonun varlığını nasıl tespit edebileceğimi görmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, bunun herhangi bir Amerikalının kavramak için yapması gerekenden farklı olduğunu düşünmüyorum."



Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Toronto Raptors, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve Dallas Mavericks, şimdiden sezonda playofflara katılacak takımlar olarak belirlenmişlerdi.



Diğer dokuz NBA takımı da, kalan üç playoff sıralaması için yarışacak. Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets, Orlando Magic ve Washington Wizards iki sıra için kapışacaklar. Batı'da Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns ise bir nokta için mücadele edecekler.



