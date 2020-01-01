Roberts: "Gelir düşüşümüz olacak, tüm sezon bubble olası değil"

Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği yönetici direktörü Michele Roberts, önümüzdeki sezonun 2021'de hibrit bubble ortamıyla başlamasını beklediğini söyledi.



Roberts, şu anda bir sonraki NBA sezonunun, devam eden KOVID-19 salgınının ortasında nasıl görünmesini beklediğini yorumladı:



"Bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum, ancak Aralık ayında başlayacağını sanmıyorum. Bubble benzeri ortamlar gerekli olabilir. Karma bir ortamımız olacağından şüpheleniyorum, belki belirli birkaç ay boyunca süren bölünmüş bubble'larla devam ederiz. Ancak oyuncularımızı bütün bir sezon boyunca bir bubble'ın içine koyma kavramı gerçekçi değil."



"Bir gelir düşüşü olacak. Bazı arenaların yeniden açılması olasılığını görüyorum. Ancak şanslıysak, normalde gişelerden vb. gelen gelirin yüzde 25'ini göreceğiz. Bu iyimser bir oran. Umarım darbeyi yumuşatabiliriz ama arenaları dolduracağımızı sanmıyorum."



"BUBBLE'DAN DERS ALMALILAR"



Roberts, oyuncuların Orlando'daki kampüste kurulan protokolleri, özellikle de ülkenin dört bir yanındaki benzer yaşlı akranlarına kıyasla ne kadar iyi takip ettiklerinden inanılmaz derecede etkilendiğini de belirtti:



"Televizyonu açtığımda ve ölümsüzlermiş gibi davranan ve terkedilerek bir araya gelen üniversite çocuklarını gördüğümde şok oluyorum. Oyuncularımız yaklaşık aynı yaştalar ama durumu anlıyorlar. Kurallara uyuyorlar ve insanlar güvende. Kilit nokta da bu. Bir protokole sahip olmalısınız ve sonra işbirliği yapmalısınız. Okula geri dönmeyi çok isteyen çocukları görmek kalbimi kırıyor ve hemen sonrasında bu kurumları yapabilecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Orlando bubble'ından ders almalılar. Sadece protokole uyarsanız, bunlar işe yarayabilir."



