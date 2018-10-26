Roberts: "G League, denizaşırı ülkelerden daha iyi bir opsiyon"

NBPA'in yönetici direktörü Michele Roberts, G League'in 2019 yazından sonra en az 18 yaşında olan ancak henüz NBA Draftı için uygun olmayan seçkin adaylara 125.000 dolar değerinde "Seçimli Sözleşmeler" teklif edilmesi durumu hakkında konuştu.



Roberts, şu açıklamaları yaptı:



"Herkes evinde kalmak ister. Bu doğal bir içgüdüdür. Denizaşırı ülkelere gitmek yalnız kalmak demektir. G League, en azından tarihsel olarak daha karlı bir opsiyon olmuştur. Çoğu zaman adamlar daha çok para kazanıp, aile ve arkadaşlarıyla bir arada bulunabiliyorlar."



Roberts, NBA'in kaldırmayı planladığı "one-and-done" kuralı varken, kurulda bulunmuyordu.



