Roberto Soldado'dan Şampiyonlar Ligi mesajı

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, "Geçtiğimiz sezondan ağzımızda kalan kötü bir tat var. O tadı geçirmemiz gerekiyor öncelikle. İnsanlara geçen sezonun kötü anılarını hatırlatmamamız gerekiyor" dedi.



Fenerbahçeli Roberto Soldado, D Smart 77'nci kanaldaki Smart Spor ekranlarında Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'ya canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Sezona iyi başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Soldado, "İyi bir giriş yaparsak taraftarlarımız bize desteklerini sürdüreceklerdir. Bizim inancımız, düşüncemiz bu şekilde. Şu anda kulüpte yaşanan değişiklerden dolayı çok güzel bir hava yakalanmış durumda. Herkes istekli, arzulu. Herkes güzel bir sezon geçirmek istiyor. Geçtiğimiz sezondan ağzımızda kalan kötü bir tat var. O tadı geçirmemiz gerekiyor öncelikle. İnsanlara geçen sezonun kötü anılarını hatırlatmamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi geçen sezon hedeflerimize ulaşamadık. Hedeflerimize ulaşma konusunda bu sezon çok daha istekliyiz. Taraftarlarımız bizim en büyük ödülümüz. Daha bugünden başlamışlar bizim yanımızda olmaya. Onların desteğini elimizde tutmamız gerekiyor. Takım ile olmalarına her zaman ihtiyacımız var. Takımın yanında olmalarına her zaman ihtiyacımız var. Bu akşam buraya gelerek aslında sezon boyu takımın yanında olma isteklerini sergiliyorlar. Güzel bir yıl olmasını istiyoruz hepimiz, Umuyorum öyle olacak. Biz buna kesinlikle eminiz" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇA KADAR HERKES HAZIR OLMALI"



1 hafta daha takımdan ayrı olarak .çalışacağını ifade eden Soldado, "7 gün daha çalışmalarımı tek başıma sürdüreceğim. Tek başıma yaptığım çalışmalardan sonra takıma % 100 katkı verme gayreti içerisinde olacağım. Tüm emeğim ve arzumu takıma harcayacağım o süreden sonra. Hazırlıklarında artık son kısmına yaklaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bizi bekleyen önemli maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maça kadar herkes hazır olmalı." diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ADIMIZI YAZDIMAK HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini ifade eden Roberto Soldado, "Şampiyonlar Ligi en üst düzey, en güzel turnuva bildiğiniz gibi her oyuncunun orada olma isteği vardır. Her oyuncu bu turnuvanın parçası olmak ister. Her oyuncunun rüyalarını süsler Şampiyonlar Ligi. Bizde oraya katılabilmek, orada olmak istiyoruz. Önemli takımlar stadımıza gelsin Taraftarımız da Şampiyonlar Ligi'nde olmanın keyfini yaşasın istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin müziğini duymakta her oyuncunun rüyasıdır. Bizde bu müzik stadımızda çalsın istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne adımızı yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.