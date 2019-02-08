Roberto Soldado'dan özür paylaşımı!

maçında hakeme küfrettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Roberto Soldado, maç sonu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Karşılaşmanın 45+2. dakikasında kırmızı kart gören Roberto Soldado, yaptığı paylaşımda özür diledi.İspanyol golcünün paylaşımında "Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim." ifadeleri yer aldı.