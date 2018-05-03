son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.çok mutlu olduğunu söyleyen İspanyol yıldız,dedi.Camia olarak şampiyonluğa odaklandıklarına vurgu yapan Soldado, "ifadelerini kullandı.Roberto Soldado, Beşiktaş ile 19 Nisan'da oynadıkları ve yarıda kalan Türkiye Kupası yarı final maçıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise şu cevabı verdi: "