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Roberto Soldado: "Son düdüğe kadar savaşacağız"

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Soldado "Sadece 3 puan gerideyiz, Galatasaray da kaybedebilir. Son düdük çalana kadar savaşacağız" dedi.

Roberto Soldado: 'Son düdüğe kadar savaşacağız'
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03 Mayıs 2018 12:14
Fenerbahçe'de son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren Roberto Soldado, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı - lacivertli ekipte çok mutlu olduğunu söyleyen İspanyol yıldız, "Eşsiz bir kulüpteyim. İyi ki burayı tercih etmişim. Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük kuklüplerinden biri" dedi.

Camia olarak şampiyonluğa odaklandıklarına vurgu yapan Soldado, "Lig yarışı da nefes nefese gidiyor. Liderden sadece üç puan gerideyiz. Bu da bir maç demektir. Rakibimiz bizden daha stresli olacaktır. Onların da puan kaybedeceğine inanıyorum. Biz Fenerbahçe olarak son maça, hatta hakemin çalacağı son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"GERİLİM FİLMİ GİBİYDİ"

Roberto Soldado, Beşiktaş ile 19 Nisan'da oynadıkları ve yarıda kalan Türkiye Kupası yarı final maçıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise şu cevabı verdi: "O gün sahada yaşanan olayları anlatabilmem mümkün değil. Biz Beşiktaş ile gerilim filmi gibi bir maç oynadık."




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