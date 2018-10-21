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Roberto Soldado: "Çok üzgünüm"

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Sivasspor maçı hakkında paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Roberto Soldado: 'Çok üzgünüm'
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21 Ekim 2018 03:08
Fenerbahçe'nin İspanyol santraforu Roberto Soldado, Sivasspor ile 0-0 biten karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sivasspor karşısında çok sayıda pozisyona giren Roberto Soldado, üzgün olduğunu vurguladı.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Soldado paylaşımında "Takım çok daha fazlasını hak etti. Tek eksik benim girdiğim pozisyonlardan birini gole çevirmemdi. Çok üzgünüm. Takıma katkı sağlayabilmek ve ilerleyen dönemde elimden gelenin en iyisini verebilmek için çok çalışacağım" ifadeleri yer aldı.

 

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