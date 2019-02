Roberto Soldado, Beşiktaş maçında sahada olacak mı?

SADECE "F..K OFF" İSE 1 MAÇ CEZA

Hakem'un kararlarıyla gündeme oturduğumaçında kırmızı kart gösterilen Roberto Soldado'nun kaç maç ceza alacağı ile ilgili de tartışma başladı.Orta sahadaki pozisyonun ardından kendisine sarı kart göstermek üzere yaklaşan Ulusoy'a doğru "f..k off" kelimesini kullanan ve sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atılan İspanyol oyuncunun vukuatı, hakem raporlarında sadece bu ifade yer alıyorsa önceki emsaller de göz önüne alındığınında "hakaret"ten değil, "sportmenliğe aykırı hareket"ten değerlendirilecek.Hukuk Müşavirliği'nin yapacağı sevkin ardından PFDK, daha önceki emsallerde yaptığı değerlendirmelerde "f..k off" söyleminin kullanılış şekli açısından karşıdakine hakaret olarak değil, daha çok "Hadi oradan, kahretsin" anlamında kullanıldığına kanaat getirmiş olduğundan bir kez daha aynı yolu izleyecek.Alper Ulusoy'un raporunda, kırmızı kartın "f..k off" söylemi nedeniyle verildiğini belirtmesi ve Roberto Soldado'nun başka söylemlerde bulunduğu yönünde bir ifadesi olmaması durumunda İspanyol oyuncu 1 maç men cezası alacak ve Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.2011-12'de Bursaspor'da Bangura rakip takım oyuncusuna yönelik "f..k off" sözünden dolayı PFDK tarafından "hakaret"ten 2 maç ceza almış ancak sonrasında Tahkim tarafından eylemin "sportmenliğe aykırı davranış" olarak değerlendirilmesiyle cezası 1 maça düşürülmüştü.2016-2017 sezonunda ise Antalyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı mücadelede hakem Barış Şimşek'e karşı "F..k off" sözünü kullanan Diego Angelo, kırmızı kartın ardından PFDK'nın olayı "sportmenliğe aykırı davranış" olarak değerlendirmesinin ardından 1 maç men cezası almıştı.Fenerbahçe'nin o dönem kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 2014-15 sezonunda Beşiktaş yedek kulübesinde teknik direktör Slaven Bilic'e doğru bu sözü kullanmış ve kart görmediği pozisyonun ardından da ceza almamıştı. Beşiktaş, Emre'yi Etki Kurulu'na şikayet etmiş ancak kurul tecrübeli oyuncuya "uyarı"da bulunmuştu.2014-15 sezonunda Gökhan Töre de, Erciyesspor maçında müsabaka hakemine yönelik sözleri nedeniyle "hakaret"ten 3 maç ceza almış ve sonrasında Tahkim'de bu ceza 2 maça düşmüştü. İtirazlarında "f..k off" sözleri bulunan Töre'nin, başka sözleri de olduğu ve bu nedenle "hakaret"ten ceza aldığı bildirildi.Bu sezon Fenerbahçe'nin ilk yarıda Ankaragücü ile oynadığı mücadelede 71. dakikada Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı kararının ardından "f..k off" sözünü de içeren itirazlarda bulunan Islam Slimani, 2. sarı karttan kırmızı kart görmüş ve 1 maç oynayamamıştı.