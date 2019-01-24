  •  
    Beşiktaş'tan ayrılan isim itiraf etti! ''Şenol hoca...''
  •  
    Galatasaray'da sürpriz: Aynı ülkeden 2 oyuncu
  •  
    G.Saray'da Alan krizinin nedeni ortaya çıktı ve...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 42 İMZA
  •  
    Futbol tarihindeki en GARİP transfer iptalleri

Roberto Soldado: ''Açıklayacak kelimeler bulamıyorum''

Roberto Soldado, Fenerbahçe'nin kupaya veda ettiği Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Roberto Soldado: ''Açıklayacak kelimeler bulamıyorum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2019 23:01
Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Ümraniyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kupaya veda eden Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

İşte Soldado'nun maç sonundaki sözleri...

''Çok istedik kupada yolumuza devam etmek. Ligdeki durumumuzu da biliyoruz. Ama istediğimiz sonucu alamadık, kupada elendik. Neler hissettiğimi açıklayacak kelimeler bulamıyorum çünkü kupayı kazanmak Avrupa'ya gitmenin en kolay yoluydu bizim için.''

''Sadece gol atmama problemi olarak bakmamak lazım. Biz Fenerbahçe'yiz. Özellikle kendi sahamızda oynuyorsak çok daha fazla pozisyona girmemniz gerekiyor. Kupanın dışında kalan taraf olduk. Elimizdeki kadro bu. Bu oyuncu grubuyla bir şeyler yapmak zorundayız. Başka söyleyecek bir şey yok.''

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için