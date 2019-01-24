Roberto Soldado: ''Açıklayacak kelimeler bulamıyorum''

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Ümraniyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.Kupaya veda eden Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.''Çok istedik kupada yolumuza devam etmek. Ligdeki durumumuzu da biliyoruz. Ama istediğimiz sonucu alamadık, kupada elendik. Neler hissettiğimi açıklayacak kelimeler bulamıyorum çünkü kupayı kazanmak Avrupa'ya gitmenin en kolay yoluydu bizim için.''''Sadece gol atmama problemi olarak bakmamak lazım. Biz Fenerbahçe'yiz. Özellikle kendi sahamızda oynuyorsak çok daha fazla pozisyona girmemniz gerekiyor. Kupanın dışında kalan taraf olduk. Elimizdeki kadro bu. Bu oyuncu grubuyla bir şeyler yapmak zorundayız. Başka söyleyecek bir şey yok.''