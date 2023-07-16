Roberto Pereyra'dan, Jose Sosa'ya telefon

Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olan Roberto Pereyra'nın eski Beşiktaşlı Jose Sosa'yla konuştuğu söylendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Roberto Pereyra'dan, Jose Sosa'ya telefon
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16 Temmuz 2023 12:37
Yeni sezona Şenol Güneş önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Almanya'da sürdürmeye devam ediyor.

Transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş'ta öncelikle hedef Roberto Pereyra.

SOSA'YLA GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'nın Siyah-Beyazlılar'ın eski yıldızı Jose Sosa ile görüştüğü belirtildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Roberto Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti. 

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