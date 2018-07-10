Roberto Martinez'den ilginç sözler!

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Roberto Martinez, ellerinden geleni yapsalar da hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.



Futbolcularının performansını değerlendiren Martinez, ''Detayların hakim olduğu bir oyundu. Çekişmeli ve sıkı bir maçtı. Belki de küçük bir açı bulacak, fırsatı değerlendirecek olan lehine dönecekti. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Futbolda bir takım kazanır, bir takım kaybeder. Önemli olan futbolcuların son saniyeye kadar ellerinden geleni yapmış olmalarıydı'' dedi.



Bu tip maçlarda bir kornerin bile fark yaratabildiğini söyleyen Martinez, ''1 korner bile oyunda fark yaratabilir. Dünya Kupası yarı finalinde bile. Hayal kırıklığına uğradık. Bir maçımız daha var. Oyuncularım, iyi bir başarıyla kupadan ayrılmayı hak ediyorlar. Üzgünüz, finale çıkmak istiyorduk. Oyuncularım konsantreydiler. Birlikteydiler. Neticeyi elde edemeyince üzülüyorsunuz. Turnuvayı iyi bir dereceyle bitirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı.



