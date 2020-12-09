Roberto Martinez: 'UEFA'nın hakemleri eğitimli olmalı'

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, PSG maçında 4. hakem tarafından Pierre Webo'ya yapılan ve tüm oyuncuların sahadan çıkmasına neden olan ırkçılık olayıyla ilgili görüşlerini paylaştı.



4. hakemin sözlerinin ardından iki takımın da birlik olduğuna dikkat çeken teknik adam, "Başakşehir ile PSG'nin reaksiyonu beni çok memnun etti. Çok önemli bir maçtı PSG için ve her şey durdu. UEFA için ırkçılık konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerekir ve burada da niyet önemli değildi, en ufak bir şüphede her şey durdu. Futbol önemli değil dendi. Romanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den olman önemli değil. 4. hakemin bu sözü ırkçı şekilde söylediğine inanmak istemiyorum ancak önemli olan Başakşehir'de Webo ve Demba Ba'nın gösterdiği tepki sonrasında herkesin birlik olması. Bu ciddi bir gelişme. Rakibimin de böyle davranmasını isterim, bu gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.



UEFA'nın daha eğitimli hakemlere görev vermesi gerektiğini de vurgulayan Martinez, "UEFA, bu olay hakemlerden geldiği için çok üzgündür., bu skandal. Bazen oyunculardan, taraftarlardan ırkçı söylemler geliyor ama bir hakemden geldi! Bir hakem kullandığı dil konusunda ciddi eğitimli olmalıdır. Sonuç olarak oyuncularının tümünün bu konuda birlik olması büyük önem taşıyordu." dedi.



