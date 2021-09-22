Roberto Martinez: 'Şu anda açıklayacak bir şey yok'

Barcelona'da Ronald Koeman'ın koltuğunun sallantıya geçmesinin ardından adaylardan biri olarak öne çıkan Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, henüz kendisine ulaşan resmi bir girişimin olmadığını söyledi.



Koeman'ın ayrılığının konuşulmasının normal olduğunu kaydeden Martinez, "Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, benim cephemde şu anda açıklayacak bir şey yok. Her zaman söylentiler çıkar, bu oyunun bir parçası. 3 maç kaybettiğinde seslerin daha yüksek çıkması da normal" dedi.



48 yaşındaki teknik adamın kulübüyle 2022 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor.



