Roberto Martinez: "Mertens, Belçika için çok önemli"

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Roberto Martinez: 'Mertens, Belçika için çok önemli'
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09 Ekim 2022 15:16
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. F Grubu'nda Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya ile eşleşen Belçika'da teknik direktör Robert Martinez açıklamalarda bulundu.

Martinez, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ile ilgili de konuştu.

"BELÇİKA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Mertens'ten övgüyle bahseden Martinez,"Dries Mertens, Belçika Milli Takımı için çok önemli. Temel unsurlardan bir tanesi. 100'den fazla milli oldu. rolü çok değerli. Napoli'den sonra Galatasaray'ın başarısı için ter döküyor. Soyunma odasında da çok büyük etkisi var. Kendine bir yer bulduğu için çok mutluyum. Yakından takip edeceğim" ifadelerini kullandı. 

İşte Belçika'nın grubu;

F GRUBU

Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
Estonya



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