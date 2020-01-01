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Roberto Martinez: "İkinci golü atsaydık kazanabilirdik"

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Roberto Martinez: 'İkinci golü atsaydık kazanabilirdik'
İtalya'nın Belçika'yı mağlup ettiği maçın ardından Roberto Martinez açıklamalarda bulundu.

Maça İtalya kadar iyi başlayamadıklarını söyleyen Martinez, "İkinci yarıda toparlanmaya çalıştık ama skor olarak bu malesef olmadı. Atacağımız ikinci gol bizim için büyük moral kaynağı olurdu ve belki de maçı da kazanacaktık." sözlerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Martinez, "Takımımın mücadele gücü ve turnuva boyunca ortaya koydukları nedeniyle onlarla gurur duyuyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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