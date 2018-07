Roberto Martinez: "Hazard her takımda oynayabilir"

Belçika Milli Takımı ve Chelsea'nin yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın Real Madrid'e 170 milyon Euro karşılığında transfer olacağı iddia edilirken bu konu hakkında bir açıklama geldi



Juventus'a giden Cristiano Ronaldo'nun yerini alması muhtemel adaylar arasında gösterilen Hazard için konuşan Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, oyuncusunun her takımda oynayabileceğini işaret etti.



"HAZARD HER TAKIMDA OYNAR"



Bu transfer dedikodusu hakkında görüşleri sorulan Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, "Her üst seviye kulüpte oynayabilecek bir oyuncu o. Bu benim için çok kolay bir soru, benim için o modern futbolda en eksiksiz futbolculardan biri. Herkes futbolculardan, sahada ne yaptıklarından baz alarak bahseder ve Hazard'ın da sahada neler yapabildiği ortada. Birebirlerde dünyanın en iyi futbolcularından biri, defansif sistemleri çözme konusunda çok iyi ve topla koordinasyonu da üst seviyede. Onun esas en inanılmaz özellikleri, pek çok kişinin bilmediği kişiliği ve liderliği. Oyunun her tarafında bir lider o, hiçbir zaman kendi standartlarından ödün vermeyen, bir takım oyuncusu ve yenmek için her şeyi yapar. Kariyerinin şu noktasındaki olgunluğuyla, artık o gideceği her takımda lider rolünde oynayacak bir oyuncu oldu. Etrafında çok iyi bir takım yaratabilirsiniz. Dünyanın her kulübünde çok rahat oynar" şeklinde yorumlarda bulundu.