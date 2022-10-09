Roberto Martinez: 'F.Bahçe, Batshuayi'ye iyi gelecek'

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO2024 ön elemeleri kura çekimi sonrasında Fenerbahçeli Michy Batshuayi için açıklamalarda bulundu.



Batshuayi'nin iyi bir golcü olduğunu söyleyen Martinez, "Michy Batshuayi iyi bir golcü. Boşluklar bulur, pozisyon bulur. Farklı oyun stillerine de adapte olabilir. Kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olabilecek bir oyuncu. Türkiye'deki rekabet içinde iyi noktaya gelecektir. Fenerbahçe'de oynayacak, milli takım için de iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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