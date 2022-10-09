Roberto Martinez: "F.Bahçe, Batshuayi'ye iyi gelecek"

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO2024 ön elemeleri kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Roberto Martinez: 'F.Bahçe, Batshuayi'ye iyi gelecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2022 15:08
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO2024 ön elemeleri kura çekimi sonrasında Fenerbahçeli Michy Batshuayi için açıklamalarda bulundu.

Batshuayi'nin iyi bir golcü olduğunu söyleyen Martinez, "Michy Batshuayi iyi bir golcü. Boşluklar bulur, pozisyon bulur. Farklı oyun stillerine de adapte olabilir. Kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olabilecek bir oyuncu. Türkiye'deki rekabet içinde iyi noktaya gelecektir. Fenerbahçe'de oynayacak, milli takım için de iyi olacak." ifadelerini kullandı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ