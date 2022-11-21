Roberto Martinez: "Bizim için zor bir sonuç"

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Fas'a karşı aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Roberto Martinez: 'Bizim için zor bir sonuç'
Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Martinez, "Bizim için zor bir sonuç. Bu maçı iyi analiz etmeli ve bir sonraki maçta iyi tepki vermeliyiz" diye konuştu.

Yedikleri ilk golde savunma anlamında bir hata yapıp yapmadıkları sorulan 49 yaşındaki teknik adam, "6 yıldır bu şekilde savunma yapıyoruz. Henüz tekrarını izlemedim ama orada organizasyonda bir yanlışlık yoktu" cevabını verdi.

İspanyol teknik adam, son olarak, "İyi dakikalarımız oldu ancak iyi fırsatlar yakalayamadık. Hücumda organizasyonumuzu çok fazla kaybettik. Fas topun arkasına geçti ve biz alan bulamadık" diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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