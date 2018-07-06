Roberto Martinez: ''Bizim için bir testti''

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Japonya'yı uzatmalarda eledikleri maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.



Roberto Martinez, bu karşılaşmanın kendileri adına önemli bir test olduğunu dile getirdi.



İşte Roberto Martinez'in maç sonu açıklaması...



''Dünya Kupası'nda böyle şeyler olur. Bu bir karakter testiydi. Nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik.''



