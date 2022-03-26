Roberto Mancini'ye annesinden Mario Balotelli eleştirisi

2022 Dünya Kupası Play-off turunda son Avrupa şampiyonu İtalya, sahasında Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenildi ve Dünya Kupası'na katılma şansını keybetti. Kuzey Makedonya ise mütevazı kadrosuyla deplasmanda İtalya'yı tek golle devirerek Play-off finaline kaldı.



EURO 2020'de ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na katılan Makedonlar'a İtalya karşısında galibiyeti getiren golü 90+3'te Aleksandar Trajkovski kaydetti.



Kuzey Makedonya yenilgisiyle büyük bir şok geçiren İyalyanlar, 2018 Rusya'dan sonra üste üste 2. kez bir Dünya Kupası'nı kaçırdı.



Milli takımın Dünya Kupası umutlarını bitiren Portekiz, Play-off finalinde Dünya Kupası bileti için İtalya'yı saf dışı bırakan Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.



İtalya'nın Kuzey Makedonya'ya flaş bir şekilde elenişinin yankıları devam ediyor. İtalyan medyası teknik direktör Roberto Mancini'yi eleştirirken, tecrübeli teknik adama bir yorum da annesinden geldi.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Mancini'nin annesi Marianna Puolo, "Hücumda iyi değildik. Oğluma tavsiye vermek istemem ama ben olsam Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım. Çünkü çok iyi fiziksel güce sahip ve kale önünde kimse onu durduruamıyor." dedi.



Mancini, bir önceki milli arada Balotelli'yi çağırsa da Kuzey Makedonya maçı için aday listeye Adana Demirsporlu forveti eklememişti. İtalya'da bu maçta santrfor bölgesinde Ciro Immobile başlamıştı.



31 yaşındaki Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor forması ile 27 resmi maçta 12 gol atıp 6 da asist yaptı.





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