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Roberto Mancini: "Umarım Burak bize gol atmaz"

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Roberto Mancini: 'Umarım Burak bize gol atmaz'
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'nin açılışında A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Kazanmak istediklerini söyleyen Mancini, "Türkiye'ye baktığımızda, iyi bir takım ve onları yenmek için iyi oynamamız gerekiyor. Belki de en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. 1 puan iyi olmaz, şunu biliyoruz ki Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Dolayısıyla kazanmak istiyorsak en üst düzeyde oynamamız gerekiyor. İlk maçlar her zaman çok zor olur. Açılış maçı için zor bir maç, eğlenmemiz lazım. Türkiye'ye büyük saygım var, çok güçlü bir takım." dedi.

Burak Yılmaz'a değinen İtalyan hoca, "Burak Yılmaz'ı takip ettim, harika, fantastik bir sezon geçirdi. Umuyorum ki yarın gol atmaz bize. Bir insan, bir oyuncu olarak onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım finalde karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada taraftarların olmasına değinen deneyimli antrenör, "Ne kadar taraftar olursa o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Bunların içinde Türk taraftarlar da olacak ama 16 bin kişinin karşısında oynamak, bu kadar uzun süren Kovid döneminden sonra güzel." diye konuştu.

Uyku problemi çekmeyeceğini kaydeden teknik adam, "Ben rahat bir şekilde uyuyacağım. 9-10 Temmuz'a doğru daha zor durumlarda olacağımı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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