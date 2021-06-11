Roberto Mancini: 'Türkiye maçı zordu.'

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İsviçre ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini ancak zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.



EURO 2020'de A Grubu ikinci haftasında oynanacak olan İtalya-İsviçre maçı öncesi, her iki takımın teknik direktörü ve oyuncuları ayrı ayrı çevrim içi basın toplantısı düzenledi.



İtalya'nın deneyimli çalıştırıcısı Mancini, "Çok önemli ve zor bir maç olmasını bekliyoruz. İlki gibi zor olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz. İsviçre'ye karşı kazanmak istiyoruz bununla beraber zor bir maç olacağını ve kazanmanın bizim elimizde olduğunu biliyoruz." dedi.



"SHAQIRI ÖNEMLİ BİR OYUNCU"



İsviçre'yi Dünya Kupası elemelerinden de yakından tanıdıklarını ifade eden Mancini, İsviçre'nin fizik açısından güçlü ve teknik oyunculardan kurulu zor bir rakip olduğunu ifade etti.



Mancini, İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in İtalya'da çalıştığına dikkati çekerken, Xherdan Shaqiri'nin de Avrupa'nın güçlü hücumcularından biri olduğunu kaydetti.



İtalya Milli Takım Teknik Direktörü, Türkiye maçına göre kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kadroda öncekine göre değişiklik olabilir ama büyük fark olmayacak. Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor." yanıtını verdi.



"TÜRKİYE MAÇINDA İLK YARIDA ATAMADIK"



Türkiye maçının kendileri için kolay olmadığına dikkati çeken Mancini, "Türkiye maçı zordu özellikle ilk yarı gol bulamadık. İkinci yarıda biraz açılınca onlar, golü bulabildik. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz ama bu yeterli değil, sıradaki maçımızı da kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.



İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci de Türkiye karşısındaki ilk maçta olduğu gibi bu maç için de istek ve heyecanlarının yüksek olduğunu belirtti.



Bonucci, "İsviçre saygıyı hak ediyor. Önemli oyuncuları var. Saygı duyuyoruz. Saygı göstermek lazım." dedi.







