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Roberto Mancini, Türkiye 11'ini belirledi!

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Milli Takımımız ile oynayacağı maçın ilk 11'ini belirledi.

Roberto Mancini, Türkiye 11'ini belirledi!
EURO 2020'nin açılış maçında Milli takımımız ile karşılaşacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, ilk 11'ini belirledi.

VERRATTI AÇILIŞTA YOK

Floransa yakınlarındaki Coverciano'da son hazırlıklarını yapan ve Roma'ya geçen İtalya'da Roberto Mancini, Marco Verratti'yi açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve bunu atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle bu maçta hiç süre almadan 16 Haziran'daki İsviçre maçında görev alacağı belirtildi.

Sakatlığını atlatan Alessandro Florenzi ise son antrenmanlarda as takıma dahil edildi. Fizik kondisyon açısından durumu iyi olan Florenzi için Mancini de doktorlarla görüştükten sonra oynatma kararı aldı.

SAVUNMADA SÜRPRİZ KARAR

İtalya, kalede Gianluigi Donnarumma ile maça başlayacak.

Savunmanın sağında Alessandro Florenzi, stoperde Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini, solunda ise Leonardo Spinazzola görev alacak. Spinazzola, son antrenmanlardaki performansıyla Emerson Palmieri'den formayı kaptı.

VERRATTI YERİNE LOCATELLI

Orta sahanın ortasında Nicolo Barella ve Jorginho oynayacak. Bu ikiliye Verratti'nin yerine bu maçta Locatelli eşlik edecek.

MANCINI'NİN HÜCUM ÜÇLÜSÜ

Hücumda Domenico Berardi sağda, Lorenzo Insigne solda, Ciro Immobile ise santrforda görev alacak.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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