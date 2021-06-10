Roberto Mancini, Türkiye 11'ini belirledi!

VERRATTI AÇILIŞTA YOK

SAVUNMADA SÜRPRİZ KARAR

VERRATTI YERİNE LOCATELLI

MANCINI'NİN HÜCUM ÜÇLÜSÜ

EURO 2020'nin açılış maçında Milli takımımız ile karşılaşacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, ilk 11'ini belirledi.Floransa yakınlarındaki Coverciano'da son hazırlıklarını yapan ve Roma'ya geçen İtalya'da Roberto Mancini, Marco Verratti'yi açılış maçında riske etmeme kararı aldı. Sağ dizinden sakatlığı olan ve bunu atlatan Verratti'nin bu maçta oynamasının sakatlığını tekrarlayabileceği ve bu nedenle bu maçta hiç süre almadan 16 Haziran'daki İsviçre maçında görev alacağı belirtildi.Sakatlığını atlatan Alessandro Florenzi ise son antrenmanlarda as takıma dahil edildi. Fizik kondisyon açısından durumu iyi olan Florenzi için Mancini de doktorlarla görüştükten sonra oynatma kararı aldı.İtalya, kalede Gianluigi Donnarumma ile maça başlayacak.Savunmanın sağında Alessandro Florenzi, stoperde Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini, solunda ise Leonardo Spinazzola görev alacak. Spinazzola, son antrenmanlardaki performansıyla Emerson Palmieri'den formayı kaptı.Orta sahanın ortasında Nicolo Barella ve Jorginho oynayacak. Bu ikiliye Verratti'nin yerine bu maçta Locatelli eşlik edecek.Hücumda Domenico Berardi sağda, Lorenzo Insigne solda, Ciro Immobile ise santrforda görev alacak.