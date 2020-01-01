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Roberto Mancini tarih yazıyor

İtalya ile EURO 2020'de 3'te 3 yapan Roberto Mancini tarih yazıyor. Tecrübeli teknik adam Gök Mavililerle son 30 karşılaşmasında hiç yenilmezken, 11 maçtır da gol yemiyor.

Roberto Mancini tarih yazıyor
İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini fırtınası esiyor. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, Gök Mavililer ile tarih yazıyor.

Tecrübeli teknik adam, EURO 2020'de A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla bir üst tura kaldı. 3 maçta 7 gol atıp, hiç gol yemeyen Gök Mavililer, şu anda turnuvanın en iyi takımı konumunda.

Genel rakamlara bakıldığında ise Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, üst üste 30 maçta yenilmedi. İtalya futbolunda 1934 ile 1935 arasında Vittorio Pozzo'nun teknik direktörlüğündeki rekor egale edildi. İtalya, son 16 turu maçında da mağlup olmazsa en uzun süre yenilmemezlik serisi rekorunu kıracak.

Öte yandan Mancini'li İtalya 11 karşılaşmadır gol yemiyor. Son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde 2 sene önce Hollanda ile 1-1 berabere kalındığında gol yiyen İtalya, defansif anlamda eski günlere geri döndü.

Çizme basınında da milli takımlarının başarılı grafiği yüzleri güldürdü.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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