Roberto Mancini'nin geleceği için açıklama!

Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılan Roberto Mancini için oğlundan açıklama geldi.



Mancini'nin oğlu Andrea, babasının yeni bir proje için hazır olduğunu söyledi.



Andrea Mancini, "Üzgün. Suudi Arabistan'a gitmeye karar verdiğinde başarılı olacağına inanıyordu. Hala geride olan futbolda sonuçların ötesinde bence iyi şeyler vardı. Önemli bir tecrübesi var. Kendisinin iyi hissedeceği ve başarılı olacağı bir sonraki proje için şimdiden hazır." ifadelerini kullandı.



Mancini'nin bir sonraki tercihinin milli takım mı, kulüp mü olduğu yönünde soruya cevap veren Andrea Mancini, "Bence bunun için erken. Kariyeri her şeye açık olduğunu gösteriyor. Arabistan'da, Zenit'te, Galatasaray'da ve İngiltere'de çalıştı. Tabii ki kendisini tatmin edecek ve inandığı bir proje olmalı." sözlerini sarf etti.



SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI



Suudi Arabistan'da 18 maça çıkan Roberto Mancini, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



