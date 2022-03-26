Roberto Mancini: 'Futbol acımasız bir metafor'

İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, 2022 Dünya Kupası umutlarını yitirdikleri Kuzey Makedonya maçı sonrası taraftarlara seslendi.



İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Bazen futbol, yaşam için acımasız bir metafor olabilir. Geçen yaz, milli takım tarihindeki en güzel başarılardan birini gerçekleştirerek Avrupa'nın kralı olduk. Ama şimdi en zor zamanlarımızdan birini yaşıyoruz." dedi.



"KABUL ETMESİ ZOR"



Yenilgiyi kabul etmenin zor olduğunu söyleyen Mancini, "Sevincimiz yerini korkunç bir hayal kırıklığına bıraktı. Kabul etmesi gerçekten zor ama yenilgiyi kabul etmek gelişime giden sağlıklı yolun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



"TEK DOĞRU ADIM GELECEK İÇİN ÇALIŞMAK"



Son olarak tecrübeli teknik adam, "Durumu tam bir açıklıkla düşünmek ve anlamak zaman alır. Bizim için tek doğru adım kafamızı kaldırıp gelecek için çalışmak. Palermo'daki sıcak karşılama için ve bizi her zaman coşku ve sevgiyle destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.



TÜRKİYE MAÇI SONRASI...



Bu arada, La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Mancini'nin "Gök-mavililer"in başında devam edip etmeyeceğinin Türkiye maçından sonra belli olacağını yazıldı.



Gazetenin haberinde, Mancini'nin devam edip etmeme konusunda düşünmek için zaman istediği ve derinlemesine bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.



İtalyan basınında Mancini'nin görevden ayrılması durumunda Marcello Lippi'nin idari direktörlüğünde Fabio Cannavaro'nun takımın başına geçebileceği yazılıyor.





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