Roberto Mancini'den Morata'ya yorum

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'den sarı-kırmızılı kulübün Alvaro Morata paylaşımına yorum geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roberto Mancini'den Morata'ya yorum
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02 Şubat 2025 13:55
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'den sarı-kırmızılı kulübün Alvaro Morata paylaşımına yorum geldi.

Galatasaray'ın Alvaro Morata'nın uçaktan görüntüsünü paylaştığı videoya yorum yapan Mancini, "Haydi Cim bom bom" yorumunda bulundu.

Mancini'nin bu yorumu, Galatasaray taraftarlarından büyük ilgi gördü.

2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, Galatasaray ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 60 yaşındaki teknik adam, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görev yapıştı.
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