Roberto Mancini: 'Bizim için çok zor olacak'

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası play-off'unda Kuzey Makedonya ile eşleşmeleri ve C yolu hakkında açıklamalarda bulundu.



C yolunun çok zor olduğunu söyleyen Mancini, "Bizim için çok zor olacak. Kuzey Makedonya iyi bir takım. O maçı kazanırsak deplasmanda final oynayacağız. Ya Türkiye'de ya da Portekiz'de oynayacağız. Zor maçlar bizi bekliyor." dedi.





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