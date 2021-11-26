Roberto Mancini: "Bizim için çok zor olacak"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya eşleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roberto Mancini: 'Bizim için çok zor olacak'
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26 Kasım 2021 19:46
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası play-off'unda Kuzey Makedonya ile eşleşmeleri ve C yolu hakkında açıklamalarda bulundu.

C yolunun çok zor olduğunu söyleyen Mancini, "Bizim için çok zor olacak. Kuzey Makedonya iyi bir takım. O maçı kazanırsak deplasmanda final oynayacağız. Ya Türkiye'de ya da Portekiz'de oynayacağız. Zor maçlar bizi bekliyor." dedi.


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