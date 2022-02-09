Roberto Mancini, Adana'ya geliyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin, karşılaşmayı izlemek için Adana'ya geleceği öğrenildi.
Tecrübeli teknik direktörün 3 yıl aradan sonra milli takım kadrosuna çağrılan Mario Balotelli'yi takibe alacağı ifade edildi.
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Balotelli, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin, karşılaşmayı izlemek için Adana'ya geleceği öğrenildi.
Tecrübeli teknik direktörün 3 yıl aradan sonra milli takım kadrosuna çağrılan Mario Balotelli'yi takibe alacağı ifade edildi.
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Balotelli, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.