Roberto Mancini, Adana'ya geliyor!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'ye gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roberto Mancini, Adana'ya geliyor!
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09 Şubat 2022 17:54
Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin, karşılaşmayı izlemek için Adana'ya geleceği öğrenildi.

Tecrübeli teknik direktörün 3 yıl aradan sonra milli takım kadrosuna çağrılan Mario Balotelli'yi takibe alacağı ifade edildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Balotelli, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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