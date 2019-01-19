Roberto Hilbert'ten 'emeklilik' ve Beşiktaş sözleri

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini sonlandıran ve Greuther Fürth U23 takımı kadrosuna dahil edilip, burada antrenörlük eğitimine başlayan Roberto Hilbert, bu kararın arkasındaki sebepleri açıkladı.
Roberto Hilbert, hem genel kariyeriyle ilgili bir değerlendirme yaptı hem de aktif futbol kariyerini sonlandırma sebeplerini açıkladı.
Hülbert 'Kariyerinin en iyi dönemini hangi takımda geçirdin?' şeklindeki soruyu da yanıtladı ve ''Stuttgart ile şampiyon olduğumuz sezon çok özeldi. Ayrıca Beşiktaş ile Türkiye'de çok güzel üç yıl geçirdim. Orada harika bir taraftar önünde oynama şansına sahip oldum. Genel olarak başarılı bir kariyerim olduğunu düşünüyorum ve bununla gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu aldığı kararın sebebini açıklarken ''Greuther Fürth bana futbolu bıraktıktan sonra da takımda görev yapmam için bir öneride bulundu. Bu antrenörlüğe başlamam için bir fırsattı. 34 yaşındayım ve çok fazla oynamadığım için bur fırsatı kullanmak istedim ve teklifi kabul ettim'' dedi.
Hilbert burada gençlere yardım etmeye devam edeceğini de söyledi ve ''Bilgi ve tecrübemi genç takımdaki oyunculara aktarmaya devam edeceğim. Antrenmanlara devam edeceğim'' şeklinde konuştu.
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Roberto Hilbert, hem genel kariyeriyle ilgili bir değerlendirme yaptı hem de aktif futbol kariyerini sonlandırma sebeplerini açıkladı.
Hülbert 'Kariyerinin en iyi dönemini hangi takımda geçirdin?' şeklindeki soruyu da yanıtladı ve ''Stuttgart ile şampiyon olduğumuz sezon çok özeldi. Ayrıca Beşiktaş ile Türkiye'de çok güzel üç yıl geçirdim. Orada harika bir taraftar önünde oynama şansına sahip oldum. Genel olarak başarılı bir kariyerim olduğunu düşünüyorum ve bununla gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu aldığı kararın sebebini açıklarken ''Greuther Fürth bana futbolu bıraktıktan sonra da takımda görev yapmam için bir öneride bulundu. Bu antrenörlüğe başlamam için bir fırsattı. 34 yaşındayım ve çok fazla oynamadığım için bur fırsatı kullanmak istedim ve teklifi kabul ettim'' dedi.
Hilbert burada gençlere yardım etmeye devam edeceğini de söyledi ve ''Bilgi ve tecrübemi genç takımdaki oyunculara aktarmaya devam edeceğim. Antrenmanlara devam edeceğim'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın