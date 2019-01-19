Roberto Hilbert'ten 'emeklilik' ve Beşiktaş sözleri

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini sonlandıran veU23 takımı kadrosuna dahil edilip, burada antrenörlük eğitimine başlayan, bu kararın arkasındaki sebepleri açıkladı.Roberto Hilbert, hem genel kariyeriyle ilgili bir değerlendirme yaptı hem de aktif futbol kariyerini sonlandırma sebeplerini açıkladı.Hülbertşeklindeki soruyu da yanıtladı veifadelerini kullandı.Tecrübeli oyuncu aldığı kararın sebebini açıklarken ''Greuther Fürth bana futbolu bıraktıktan sonra da takımda görev yapmam için bir öneride bulundu. Bu antrenörlüğe başlamam için bir fırsattı. 34 yaşındayım ve çok fazla oynamadığım için bur fırsatı kullanmak istedim ve teklifi kabul ettim'' dedi.Hilbert burada gençlere yardım etmeye devam edeceğini de söyledi ve ''Bilgi ve tecrübemi genç takımdaki oyunculara aktarmaya devam edeceğim. Antrenmanlara devam edeceğim'' şeklinde konuştu.