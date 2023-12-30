Roberto Firmino'ya, Türkiye'den talip var

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a giden ancak takımdan ayrılmak isteyen Roberto Firmino'ya, Türk ekipleri de talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roberto Firmino'ya, Türkiye'den talip var
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30 Aralık 2023 20:55
Son güncelleme 30 Aralık 2023 23:49
Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE İDDİASI

TalkSPORT'un haberine göre 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ve Türkiye'den ilgi olduğu söylendi.

Haberin detaylarında takımların adı verilmezken Al-Ahli, Roberto Firmino'nun kiralık olarak eski takımlarından dolan Hoffenheim'e kiralık gitmesine izin verileceği aktarıldı.

Ayrıca yıldız oyuncu için Al-Shabab, Al-Fateh ve Al-Ettifaq da devrede.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 resmi maça çıkan Roberto Firmino bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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