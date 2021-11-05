Roberto Firmino'dan Liverpool'a kötü haber!

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Atletico Madrid'i 2-0'lık skorla deviren Liverpool'a, kötü haber geldi.



İngiliz ekibinin menajeri Jürgen Klopp, Atletico Madrid maçında sakatlanan Roberto Firmino'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



"HABERLER İYİ DEĞİL"





Firmino hakkında konuşan Alman antrenör, "Haberler iyi değil. Firmino'nun ciddi bir sakatlığı var. Ne kadar oynayamayacağını tam olarak söylemek gerçekten çok zor, ancak milli aradan sonra hemen sahalara dönmesini beklemiyoruz" dedi.



"4 HAFTADAN FAZLA SÜRECEK"





Brezilyalı futbolcunun sakatlığının kendileri için çok zor olduğunu söyleyen başarılı teknik direktör, "Firmino genelde çabuk iyileşir ancak şu an sakatlığı ciddi. Bu sakatlığı 4 haftadan fazla sürecek" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Klopp, Joe Gomez ve Curtis Jones'in de sakatlıkları nedeniyle ligde oynanacak West Ham United maçında forma giyemeyeceğini söyledi.





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