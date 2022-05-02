Roberto De Zerbi, Shakhtar'dan ayrıldığını açıkladı

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Roberto De Zerbi, görevinden ayrıldı.



İtalyan teknik adam, açıklamasında, "Benim için duygusal ve üzücü bir gün. Çünkü Shakhtar Donetsk'te teknik direktör olarak son günüm. Kulüpte herkesle konuştum. Eğer bir şampiyona olacaksa, o zaman burada kalmak isterim ancak durum bunun tam tersi ve lig oynanmıyor. Bu yüzden normal hayata dönmek istiyorum." dedi.



"Şu anda kesinlikle futbol ve spor düşünmüyorum" sözlerini kullanan De Zerbi, "Kararım, bir lig olacaksa burada kalmak. Bu, ligi kazanmamıza ya da Avrupa Kupaları'nda oynamamıza bağlı bir durum değil. Bu dönemi hep birlikte atlatmamız benim için önemliydi. Ancak şimdi kulüpten ayrılıyorum ve bu ortak yolculuğumuzu birlikte tamamlayamayacağız" açıklamasında bulundu.



Ukrayna'da iyi karşılandığını söylediği hatırlatılan ve Ukrayna halkına ne söylemek istediği sorulan 42 yaşındaki teknik adam, "Tüm bu zor anlarda Ukrayna ve Ukrayna halkının yanındayım. Saygınlığı, cesareti ve gururu olan iyi insanlarla birlikte olmayı seviyorum. Ukrayna halkı, bana birçok şey öğretti. Teknik heyetim ve ben şu anda ayrılıyoruz ama Ukrayna sayesinde daha iyi insanlar olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.









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