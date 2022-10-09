Roberto De Zerbi'den Pep'e övgü!

Brighton'ın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Pep Guardiola'yı övdü.



Roberto De Zerbi yaptığı açıklamada, Pep Guardiola'yı tarihin en iyi teknik direktörü olarak nitelendirdi.



De Zerbi, "Benim için Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörü. Barcelona'da futbolun vizyonunu nasıl değiştirdiğini hatırlıyorum." dedi.



Guardiola'nın Bayern Münih yıllarına da değinen deneyimli teknik adam, "Bayern'de yaptığı da olağanüstüydü. Aynı şeyi şu anda Manchester City'de de yapıyor." ifadelerini kullandı.



De Zerbi ayrıca, "Futbolun her tarzına saygı duyarım. Benim kendi tarzım, kendi fikrim var. Kafamda ne yapmak istediğim, takımımın nasıl oynaması gerektiği konusunda net bir fikrim var." diyerek sözlerini noktaladı.





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