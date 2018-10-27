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Roberto Carlos'un Barcelona'ya attığı efsane gol

Barcelona - Real Madrid maçı öncesi efsane gollere bakıyoruz. Carlos'un attığı harika frikik golünü görmeyen varsa, çok şey kaybetmiş demektir.

Kaynak: Sporx.com
Roberto Carlos'un Barcelona'ya attığı efsane gol
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27 Ekim 2018 19:56
1999-2000 LaLiga sezonunda Roberto Carlos'un Barcelona'ya attığı bu efsane frikik golünü kim unutabilir? Real Madrid o maçta ezeli rakibini 3-0 yenerken, Nicolas Anelka and Fernando Morientes skor tabelasına ismini yazdıran diğer futbolcular olmuştu.

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