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Roberto Carlos'tan Zidane için yeşil ışık

Roberto Carlos, bir dönem Real Madrid'de beraber top koşturduğu Zinedine Zidane'ın olası Manchester United seferine dair konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roberto Carlos'tan Zidane için yeşil ışık
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15 Ekim 2018 16:07
Son olarak geçtiğimiz sezon Real Madrid'i çalıştıran Zınedine Zidane'ın Manchester United ile adının anılmasının ardından Roberto Carlos, konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

Manchester United'da çalkantılı günler geçiren Mourinho'nun Fransız yıldız Pogba ile sözlü düelloya girmesi, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni bir hoca arayışı içerisine girmesine sebep olmuş, İngiliz medyası yerine geçecek 1 numaralı adayın Zinedine Zidane olduğu iddia edilmişti.

ZIDANE'IN GİDECEĞİ TAKIM ÇOK ŞANSLI

Real Madrid, Inter, Fenerbahçe ve Brezilya Milli Takımı gibi ekiplerin formalarını terleten efsane sol bek Roberto Carlos ise, eski takım arkadaşının olası Manchester United transferine dair konuşurken, "Bir teknik adamın şu anda takımdan ayrılması zor. [Mourinho] Ama her durumda Zinedine Zidane harika bir teknik direktör. Bence gideceği takım çok şanslı olacak" dedi.

ZIDANE, UNİTED'I BEKLİYOR
Öte yandan Daily Mirror'da yer alan habere göre, Mourinho'nun geleceğini karara bağlamak üzere olan Manchester United için Zidane, kendisine gelen bütün teklifleri reddediyor.

 

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