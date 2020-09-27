Roberto Carlos'tan derbi yorumu! Melo'dan flaş yanıt

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 53 ülkede naklen yayınlanacak dev derbi öncesi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE KAZANIR"



Roberto Carlos derbi öncesi "Türkiye'de bulunduğum 3 yıl boyunca bu büyük maçları oynamaktan gurur duydum. Ve eminim ki Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Çünkü Fenerbahçe bu tarz maçları hep kazanır. Haydi Fenerbahçe." açıklamasını yaptı.



MELO CARLOS'A CEVAP VERDİ: FENER AĞLAMA



Carlos'un sözlerine Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan yanıt geldi.



Felipe Melo "Roberto Carlos abi. Unutma son maçta kim kazandı. Sizi yine yeneceğiz. Şampiyon Cimbom! İmparator Fatih Terim. Fener ağlama." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Melo, sözlerinin ardından bir klasik haline gelen dil çıkarma hareketini yaptı.



