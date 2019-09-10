Roberto Bordin: 'Türkiye çok güçlü takım'

Maçı değerlendiren Bordin: "İyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle ilk yarıda Türkiye gibi güçlü bir ülkeye karşı iyi mücadele ettik. Sonrasında ikinci yarıda yediğimiz gollerle kaybettik. Şenol Güneş bütün oyuncularını turnuva öncesinde denemek istedi ve değişiklikler yaptı. Türkiye güçlü ve tehlikeli bir takım. Kendi takımımı tebrik ederim, savunmada iyi durduk. Ancak sonrasında yediğimiz gollerle kaybettik." dedi.





Teknik Direktörü, A Milli Takımımıza 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.