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Robert Williams, en az 4-6 hafta yok

Boston Celtics pivotu Robert Williams'ın, 4-6 hafta içinde kadroya geri döneceği duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics pivotu Robert Williams'ın, 4-6 hafta içinde kadroya geri döneceği duyuruldu.

Çarşamba sabahı yırtık menisküsünden ameliyat olan Williams, Celtics'in geçtiğimiz Pazar günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçta sakatlanmıştı ve çekilen MR'da sol menisküsünde yırtık görülmüştü.

Williams'ın zaman çizelgesinin ilk bölümünde geri dönebileceğine dair iyimserlik olduğu da kayıtlara geçti. 24 yaşındaki oyuncu, dört hafta sonra dönmesi durumunda playoffların ilk turunun sonunda veya ikinci turunun başlangıcına yetişebilecek.


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