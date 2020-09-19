Robert Prosinecki: 'Trabzonspor'a iyi dayandık'

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



İyi mücadele verdiklerini söyleyen Hırvat hoca, "Bütün futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'a karşı 20-22 dakika 10 kişi oynadık ve bunu iyi oynayarak yaptık. Bir aile olarak yaptık. Sahada farklı bir Denizlispor vardı, ilk yarıda istediğimiz Denizlispor'u gösterebildik. Topa sahip olan, şans bulan bir takımdı. İnanılmaz bir mücadele gösterdi futbolcularım. Karttan sonra dengeler değişti, Trabzonspor daha fazla öne çıkmaya başladı. Biz yine iyi dayandık, iyi mücadele verdik, tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



Prosinecki bir gazetecinin Sacko'nun gördüğü kırmızı kartı sorması üzerine, "Futbolda böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Eminim kendisi de böyle bir şeyi istemiyordur. Bundan hiç şüphemiz yok. O da bir şeyler gösterip takıma katkı vermek istemiştir. 10 kişi kaldığımızda da mücadelemizi gösterdik. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir şekilde 22 dakika boyunca Trabzonspor'a karşı 10 kişi mücadele ettiler ve 1 puanı söktüler. Maçın son dakikalarında kontra ataklardan bir gol atma şansımız da vardı." ifadelerini kullandı.







